7日未明、名古屋市中区で女性が車にひき逃げされて死亡した事件で、警察が21歳の男を逮捕しました。 【写真を見る】名古屋・中区の死亡ひき逃げ事件で男（21）を逮捕歩行者の女性（29）をはねて約200メートル引きずったか 逮捕されたのは大治町に住む会社員の⻆田啓容疑者21歳です。 警察によりますと、⻆田容疑者は7日午前1時半ごろ、普通貨物車を運転し中区錦2丁目の信号交差点を右折する際に、横断歩