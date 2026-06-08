韓国輸入自動車協会は6月1日に注目すべき統計を発表した。今年4月の韓国における輸入乗用車の新規販売で、中国製が史上初めて日本製を上回ったというものだ。【関連】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国中国は2023台を販売して日本（1974台）を上回り、欧州（1万6385台）、アメリカ（1万3611台）に次ぐ3位となった。その背景には、BYD（比亜迪）の活躍があった。BYDは2025年4月から公式販売を開始し、わずか1年で累計1