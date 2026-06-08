テニスをしているのは2歳の男の子で、向かってくるボールを次々と見事に打ち返す様子が、255.5万回再生を超える反響を呼んだ。「NEWラケットで初めてのコート打ち」と題された動画には、「ラケットに球が当たるのもすごいけど、何よりもフットワークができているのが素晴らしい」「ラケットも重たいだろうに…」「AIかと疑ってしまうほど天才です！」などとコメントが寄せられた。息子さんがテニスを始めたきっかけや普段の様子