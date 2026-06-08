6月7日、『週刊文春』によって、人気アイドルグループ『なにわ男子』のメンバー・長尾謙杜と、元E-girlsの稲垣莉生の熱愛が報じられた。人気アイドルのスキャンダルにファンからは落胆の声があがっているが、同時に過去の“匂わせ”を指摘する声も上がっており、その波紋が広がっている。「今回の報道では、長尾さんは5月31日に行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合の会場に足を運んでいたといいます。そこには