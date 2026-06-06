惜しまれつつも活動終了となってしまった嵐。今後、彼らのような国民的アイドルグループは登場するのだろうか。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、注目のボーイズグループを紹介します。【写真一覧を見る】純烈・酒井一圭プロデュース「モナキ」、秋元康プロデュース「Cloud ten」など次世代ボーイズグループを厳選！「デビュー前」とは思えぬ完成ぶりで先輩を驚かせている5月31日、東京ドームで行われた「ARASHI LIV