マメ美さんの漫画「電話していた夫がそっとスピーカーに切り替えた話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むある日、夫のスマホにかかってきた1本の電話。「インターネット回線の営業電話か」と思って聞いていましたが、徐々に会話に違和感が…という内容で、読者からは「うちにもかかってきました」「追い詰め方が（笑）」「もっとやれ！」などの声が上がっています。質問を重