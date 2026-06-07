シンガー・ソングライターで俳優の星野源（45）が7日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットでイメチェンした新ヘアカラーを披露し、反響を得ている。「Youngji!」とつづり、韓国のラッパー、イ・ヨンジとのツーショットを公開した星野。2人でWピースする仲睦まじい一枚になっており、星野が薄いピンクのヘアカラーにイメチェンした姿が映し出されていた。鏡越しの自撮りも披露した。フォロワーからは「ピンクが入