半年以上行方不明だったカメが、なぜか自宅の裏で見つかった――。そんな思いがけない出来事を振り返るのは、埼玉県の50代女性だ。投稿によると、今から30年も前、玄関に突然ミドリガメが現れた。母親が交番に届け出て飼い主を探したものの結局見つからず、そのまま家で飼うことになったという。（文：篠原みつき）秋に脱走したカメ吉、水槽は空のまま冬を越し……最初は味噌樽に入れられていたが即行で脱走し、きちんとした水槽で