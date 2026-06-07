〈真っ黒な歯でギャンブル依存症、「妖怪」と呼ばれた母は死に際に「ごめんなさい」と…ネグレクトを受けた男性（25）が、それでも両親を“許せた”ワケ〉から続く志村けんやハリー・ポッター、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』の主人公「ジャック・スパロウ」など著名人をテーマにした「ダンボール影アート」がとんでもない勢いでバズり、SNSの総フォロワー数は300万人を超えるアーティスト・黒主厳太さん（25）。【写真で