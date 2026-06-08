午前9時5分、気象庁は津波注意報を発表しました。津波注意報が出ているのは宮古島・八重山地方、奄美・トカラ、沖縄本島地方、大東島地方、小笠原諸島、種子島・屋久島地方、三重南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島東部、千葉九十九里・外房、伊豆諸島、静岡県、愛知外海、茨城県、千葉内房、相模湾・三浦半島。宮古島・八重山地方は津波注意報。津波到達予想時刻は午前11時0分で、予想高さは1メートル。奄美・トカラは津波注