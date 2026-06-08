「子育て中だから、これくらいで妥協しておこう」――そんなブレーキを一切かけず、自分の可能性にどこまでも貪欲に突き進むフリーランス女性がいる。Webライター、オンライン秘書、海外案件、そして実店舗の託児所経営へと、驚異的なスピードで事業を拡張し続けるちはや氏だ。数々の挑戦を同時に成功させている彼女だが、その圧倒的な行動力の裏には、実は「やめる基準」を明確に持つという、徹底したマインドセットがあっ