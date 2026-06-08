「偉い人たちは、朝のうちに最寄りの駅前ホテルを確保していたそうです」大地震で交通網が麻痺し、現場の社員たちが指示もなく放置されていた裏で、上層部だけが自分たちの寝床を押さえていた――。かつて医薬品製造工場で働いていた森田さん（仮名、60代男性）は、後日そんな話を同僚から聞いて呆れ果てた。編集部は森田さんに取材し、当時のあきれた会社対応の実態を聞いた。（文：篠原みつき）出社した社員は「15時までほ