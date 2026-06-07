自信に溢れ、躍動感のある姿を見せ始めた佐々木(C)Getty Imagesストライク率は脅威の73％。貫いた「攻めの投球」今、ドジャースの佐々木朗希が面白い。怪我に苦しんだここ数年が別人のように、力強い投球を続けている。その変貌ぶりは向上した数字が如実に物語る。【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振メジャー2年目の今季は開幕前のオープン戦で防御率15.58、WHIP2.77、与四球率15.58、被OPS1.043と