38年間会社に捧げ、ようやく迎えた定年退職。3,500万円の退職金通知を妻へ見せた翌朝、夫の前に置かれたのは1冊のノートでした。そこに書かれていたのは、退職金をきれいに2等分した計算式。結婚34年目、妻が突き付けた「想定外の要求」と、定年を機に激変した熟年夫婦のリアルな選択に迫ります。退職の1ヵ月前に届いた通知と、差し出された「ノート」「まさか、あのタイミングで言われるとは想像すらしていませんでした。頭が真っ