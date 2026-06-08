食べる量は変わらないのに太りやすい――その一因が「食べる速さ」にあるかもしれない。血糖値とインスリンの関係から、肥満のメカニズムをわかりやすく整理する。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）肥満を防ぐうえで、インスリンが鍵を握る体重が増える原因は、食べすぎだけではない