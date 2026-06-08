ポケモン公式は8日、公式サイトを通じ、同作の30周年を記念した「ポケモンカードゲーム」商品について「マイナンバーカードを使用した本人確認システムを活用する」と発表した。1996年から発売を開始したポケモンカードシリーズ。現在、カードは価格が高騰し転売が相次ぐなど対策に追われている。同社は「現在、すべてのお客様に公平な機会をご提供し、安心・安全にサービスをお楽しみいただくための取り組みとして、『マイ