◇サッカー国際親善試合チュニジア0―5ベルギー（2026年6月6日）W杯1次リーグF組の第2戦で日本と対戦するチュニジアが開幕前最後の調整試合で惨敗した。6日にブリュッセルでベルギーと対戦。前半は1失点でしのぐも0―2の後半17分に退場者が出ると、そこから失点を重ねて0―5で敗れた。ラムシ監督は「個々のパフォーマンスも結果も満足できるわけがない。この試合は悪夢。何もポジティブな要素がない」と険しい表情。1日の