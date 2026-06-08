東京・新橋の有名ホテルの一室で、37歳の女性歯科医が全裸遺体となって発見された。戻った直後の客室で襲われ、激しい悲鳴が上がっていたにもかかわらず、周囲は「痴話喧嘩」と思い込み通報はなかった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）いったい誰が彼女を殺したのか？昭和47年に起きた事件を、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ&