発酵食品は体によいと聞くが、どれくらいの頻度で食べるのが適切なのか。著者自身が行った研究のデータが、意外にもシンプルな答えを示している。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）納豆菌は、腸に「住み着く」わけではないヨーグルトや納豆を食べると、善玉菌が腸内に増えて健康にな