元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が8日、自身のXを更新。日本での生活について、思いを述べた。ドバイ生活が長かったガーシー氏。この日「日本に帰ってきて3年がたった…」と報告した。日本での生活について「帰ってきて思ったことは、日本は人間関係が複雑すぎるなー。言葉が通じるからこそ、コミュニケーションがとれすぎ、面倒くささを感じることが多々ある」と吐露。「海外