ケンブリッジ大学の研究者が、エボラウイルスやコロナウイルスなど数千種類の変異株に効果を発揮するワクチンをAIで設計する方法を開発しました。このワクチンによるヒト臨床試験も始まっています。A phase I, needle free, dose escalation clinical trial of pEVAC-PS, a candidate pan-Sarbecovirus Vaccine - Journal of Infectionhttps://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(26)00084-8/fulltextNew ‘universal