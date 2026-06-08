◆米大リーグドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）エンゼルスのマドリガル内野手が７日（日本時間８日）、敵地・ドジャース戦で３打席目までに３度のＡＢＳチャレンジを成功させ、球審の判定が覆る珍事があった。マドリガルは３打席目までに３四球で計３２球。１打席平均１０球以上をド軍投手陣に投げさせている。マドリガルは１打席目は１２球目と１４球目にいずれもストラ