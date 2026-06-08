2016年2月にデビューし、総出演作品数は500本を超えるセクシー女優・笹倉さん。昨年には所属していた事務所を退所し、現在はフリーランスとして活動をしている。父は大企業の重役、祖父は経営者という厳格な家庭で育ったと過去のインタビューでは語られた。そして今回、彼女の実の母親が取材に応じ、奇跡の“母娘対談”が実現。娘がセクシー女優になったことを知ったときの心境、現在の“笹倉”に思うことなど、母親としての率