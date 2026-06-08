国道から転落、横転したスキーバス＝2016年1月、長野県軽井沢町2016年1月に長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡、26人が重軽傷を負ったスキーバス事故で、業務上過失致死傷罪に問われた運行会社「イーエスピー」（東京都羽村市）の当時社長だった高橋美作被告（64）を禁錮3年とした一、二審判決が8日までに確定した。6日付。期限までに上告しなかった。高橋被告と共に同罪に問われた当時の運行管理者荒井強被告（57）について