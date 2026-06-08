アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、イランへの報復攻撃を行わないよう求めたと報じられました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は7日、アメリカの政府当局者などの話として、トランプ大統領がネタニヤフ首相と電話会談を行ったと報じました。このなかで、トランプ大統領はネタニヤフ首相に対し、イランへの報復攻撃を控え、交渉の時間を確保するよう求めたということです。一方、ネ