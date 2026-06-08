毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。今回の先生「今からできる電気代削減術を紹介します！」節約アドバイザー・和田由貴わだ・ゆうき消費生活や家電製品、食生活など、暮らしや家事の専門家として多方面で活動。“節約は、無理をしないで楽しく！”をモットーに、快適と節約を両立