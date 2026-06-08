中国の習近平国家主席が8日付の北朝鮮・朝鮮労働党機関紙「労働新聞」に寄稿し、「伝統的な中朝親善の新たな章を引き続き築こう」と呼びかけた。習氏は同日から北朝鮮を訪問する予定で、寄稿は、首脳会談後の共同宣言の内容を予告するものとも読める。文中では中朝関係を「高い水準の戦略的協力」と位置付け、両国の軍や党を含む幅広い交流拡大を訴えた。一方で、中国外交が長年掲げてきた朝鮮半島の非核化には一切言及せず、北朝