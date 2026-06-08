米国戦争研究所（ISW）は、2026年春の時点でウクライナ軍が「ドローン優位」を達成したと評価した。Forbesが6月3日に配信した記事によると「ウクライナのドローンはロシアのトラックなどの車両やその縦隊、燃料貯蔵庫などを攻撃しているばかりか、主要な補給ルートに地雷も投下し始めたと報告されている」。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏は「ウクライナが見せているのは、戦争の定義そのもの