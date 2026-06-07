サッカーのヘディングが脳に与える影響について、衝撃的な研究結果が発表された。試合中にヘディングを行ったアマチュア選手において、脳損傷や認知症に関連する血中タンパク質が一時的に上昇することが明らかとなった。この憂慮すべき発見により、繰り返されるヘディングがもたらす長期的な影響への懸念が再燃している。 【別の研究結果】認知症になる危険性急激な体重増加にもつながる食事とは アムステルダム大学