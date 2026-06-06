「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）球審を務めた真鍋勝巳審判員が試合後、自身に向けた暴言により退場を宣告した阪神・森下について「具体的なことは彼が言った言葉ですから彼に聞いて下さい」と話した。森下は五回２死一塁で１ボール２ストライクから空振り三振に倒れた。真鍋球審と言い争うような形でベンチへ戻り、退場を宣告された。真鍋球審は「森下選手を暴言により退場といたします」と場内にアナウンスした。森