▽プリンセス・オブ・プリンセス選手権30分1本＜王者＞○荒井優希（16分41秒片エビ固め）上福ゆき●＜挑戦者＞※Finally。第17代王者が3度目の防衛に成功東京女子プロレスは7日、東京・後楽園ホールで「STANDALONE’26」を開催し、プリンセス・オブ・プリンセス選手権は王者の荒井優希が上福ゆきとの壮絶な顔面蹴り合いを制し、3度目の防衛に成功した。7・18後楽園では荒井にプロレスのイロハを叩き込んだ山下実優の挑戦を