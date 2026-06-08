午前8時38分ごろ、フィリピン付近で起きたマグニチュード8.2の地震の発生直後の映像です。建物が崩れる様子がとらえられています。【映像】フィリピンM8.2の地震 発生直後の映像（実際の様子）この地震により、関東地方から沖縄・奄美地方までの広い地域に津波注意報が出ています。気象庁は、津波注意報が出ている地域では注意報が解除されるまで引き続き、海岸や河口に近づかないよう求めています。（ABEMA NEWS）