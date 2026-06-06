6月5日、女優でタレントのあのがXを更新し、新ドラマのスタートを告知した。「あのさんは『わたしの相殺日記』（テレビ東京系）を《今夜いよいよスタート》《爆食いしてる姿が見られます》といったコメントをつけて紹介しています。作品内で、あのさんは、マイナスなできごとをなかったことにする、自己流の“相殺術”によって世のなかを自由に生きようとする主人公・桜庭萌（さくらばもえ）を演じます。あのさん本人のキャラク