81歳のおばあちゃん配信者が、配信者の自宅に特殊部隊を突撃させる嫌がらせ「スワッティング」の被害に遭ってしまいました。おばあちゃんは無事とのことです。I Got Swatted - YouTubeAn 81-Year-Old Grandma Streaming Minecraft Was Just Swattedhttps://www.thegamer.com/grammacrackers-81-year-old-minecraft-youtuber-swatted/スワッティングの被害に遭ったのはYouTubeで68.4万人の登録者を抱えるGrammaCrackersです。配信や