結婚相手に年収を求める「スペック婚」の普及により何が起こっているか。環境活動家の谷口たかひささんは「日本では結婚相手に求める条件のトップが『年収・経済力』だが、この『スペック婚』と呼ばれる状態になると、より条件の良い相手を探し続けてしまう」という――。※本稿は、谷口たかひさ『休む勇気 人生で一番大事な仕事は「思い出づくり」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／sunabesyou※写真は