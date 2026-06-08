フジテレビジョンとフジ・コンシューマー・プロダクツは、キデイランドとの共同による新規IP開発プロジェクト『みらいkawaiiぷろじぇくと〜かわいいはむげん〜』を発足し、作品・キャラクターの一般の公募を7日から開始した。【画像】フジ×キデイランドの新規キャラ誕生へ…『ぱちぱちるんるん』「かわいいって、なあに？」『みらいkawaiiぷろじぇくと〜かわいいはむげん〜』は、新しい企業理念を提唱し、目指す未来を「ひと