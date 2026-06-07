「ラグビー・リーグワン１部プレーオフ決勝」（７日、ＭＵＦＧ国立）レギュラーシーズン１位の神戸と、３位の東京ベイの頂上決戦が行われた。試合開始前にはトロフィーセレモニーが行われ、プレゼンターとして櫻井翔（４４）が登場。５月３１日にとしての活動を終えたばかりの櫻井のサプライズ登場に、会場は騒然となった。櫻井は優勝トロフィーを台まで運んだ後、日本テレビの放送席に移動。「（ピッチは）すごい空気感で