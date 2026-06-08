8日、午前8時38分ごろ、フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震が発生した。これに伴い気象庁は、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島にかけての広い地域に津波注意報を発表。午前10時30分ごろから記者会見を行い、状況や今後の見通しなどを説明した。【映像】フィリピンM8.2の地震 発生直後の映像（実際の様子）会見では「海の中や海岸から離れていただくようにお願いしたい。潮の流れが