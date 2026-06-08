新しい刑罰「拘禁刑」が導入されてから、この6月で1年が経った。受刑者の立ち直りや社会復帰を重視する流れが進む一方で、取り残されたような状況にあるのが「無期刑」の受刑者たちだ。その現実を映し出すかのような事件が、千葉刑務所で相次いでいる。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●無期囚が刑務官をノミで襲う2025年8月、千葉刑務所で服役中の受刑者（当時46歳）が、同じ部屋の受刑者（同51歳）を殺害する事件が起き