Á°²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡ØÀÑÌÚ¤¯¤º¤·¡Ù¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊæÀÑÎ´¿®¤È¤½¤Î°ì²È¤Î¿ô´ñ¤ÊÀ¸³¶¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤â¤·¡¢¤¢¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ËÊæÀÑ²È°Ê³°¤Î¸ùÏ«¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÇÌ¼¤ÎÍ³¹áÎ¤¤ò±é¤¸¤¿¹âÉôÃÎ»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ÛÏÀ¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖH¤¯¤ó¤¬¹¥¤­¤Ç¤·¤¿¡×¥Ù¥Ã¥É¼Ì¿¿Î®½Ð¡¢¹âÉôÃÎ»Ò¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡È¼êµ­¡É½µ´©»ï¤ËºÜ¤Ã¤¿¡Ö»ö¸å¤Î°ìÉþ¡×¼Ì¿¿»ùÆ¸·àÃÄ½Ð¿È¡¢1980Ç¯Êü±Ç¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î¤¦¤µ¤®¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤É