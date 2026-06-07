生成AIを使い倒す就活生が、ES作成も面接対策も“最適化”し、難関企業の内定を狙う時代に入っている。就職難関企業から次々と内定をもらうAI強者たちに対する企業側の検知と対策は？採用現場で始まった新たな攻防の実態を追った。◆就職戦線の「新しい勝ち筋」AIを使いこなす就活生がスペック以上の内定を獲得し、対する企業側も対策に奔走。就活戦線は、いまやAIを巡る”仁義なき戦い”の様相を呈している。マイナビの調査では