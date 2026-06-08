フィリピン付近で発生した地震で、現地では建物が倒壊するなど大きな被害が出ていて、少なくとも15人が死亡しました。小学生たちが屋外で身を寄せ合う中、建物が崩れる様子が確認できます。震源に近いミンダナオ島のジェネラルサントスでは、地震発生時にファストフード店が入るビルが崩れるなど、建物の倒壊が相次ぎました。フィリピン当局によりますと、これまでに15人が死亡し、129人がけがをしたということです。また、フィリ