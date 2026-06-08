フィリピンのミンダナオ島付近で8日朝に発生した地震で、これまでに少なくとも15人の死亡が確認されています。太平洋津波警報センターによりますと、日本時間の8日午前8時37分ごろ、フィリピンのミンダナオ島付近を震源とするマグニチュード7.8の地震が発生しました。AFP通信によりますと、多くの建物が倒壊するなどし、これまでに少なくとも15人の死亡が確認されたということです。震源に近いミンダナオ島の多くの学校では、地震