YouTubeチャンネル「管理栄養士が教える健康的な習慣チャンネル」が、「【血糖値200→98】冷凍ブルーベリーと〇〇を組み合わせると血糖値やHbA1cを劇的に下げる‼最強の食べ物５選（糖尿病・ダイエット・高齢者）」と題した動画を公開した。同動画では、血糖値対策に有効な冷凍ブルーベリーに焦点を当て、健康効果を最大限に引き出す組み合わせ食材をランキング形式で解説している。 動画