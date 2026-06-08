■賃上げ続きで世代間の賃金格差が縮小深刻化する人手不足や長期化する物価高への対応を背景に、今年の春闘でも高い賃上げ率が続き、3年連続での前年比＋5％超えが実現しそうだ。日本労働組合総連合会（連合）が5月12日に公表した第5回回答集計によると、今年度の春闘賃上げ率は前年比＋5.05％と、昨年度の同時点の＋5.32％からは伸びが鈍化したものの、引き続き＋5％を上回っている。高い賃上げ率が続いていることと同時に、この