株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、株式会社すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」による3ブランド同時の「半額祭」を、2026年6月4日（木）から6月10日（水）までの1週間限定で実施する。■ 出前館史上初！「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」の人気メニューが同時に半額本格的な梅雨の到来により外出が億劫になり、家庭での献立づくりや自炊