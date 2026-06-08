玉島警察署 走行中の夜行バスの車内で、前の席に座っていた女性の体を触ったとして、岡山県警は8日、大阪府門真市の自称会社員の男（53）を暴行の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は7日午後9時45分ごろから8日午前3時10分ごろにかけて、福岡市の博多駅を出発して、倉敷市の山陽自動車道上りの道口パーキングエリアに到着するまでの間、走行中の夜行バスの車内で、前の席に座っていた京都府の女性(20代)の腰