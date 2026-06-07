今年9月で還暦を迎えるタレントの彦摩呂さん。現在もグルメリポーターとして大きな存在感を放ちますが、「仕事をすればするほど太っていく」という悩ましい問題と長年葛藤してきました。一昨年、自己最高の体重となる135キロに到達し、デブ仲間に相談すると返ってきたのは、「こっちの世界に帰ってくるなら今だ」との非情なアドバイスでした。 【写真】「嘘でしょ」50キロ台だったデビュー当時のめっちゃイケメ