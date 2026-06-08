星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド「界」では、"夏こそ温泉"という新常識として「クールダウン浴」を2026年6月1日から8月31日(月)までの期間限定で展開中だ。【画像】入浴で整った体を、内側からさらにクールダウンさせるドリンクも2025年夏の平均気温は観測史上最高を更新し、全国の熱中症搬送者数も過去最多を記録(※1)するなど、気候変動による酷暑は、睡眠不足や自律神経の乱れなど健康を脅かす深刻な社会課題とな