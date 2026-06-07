「海鮮の旨味を凝縮させた一杯！かいり「痛風ラーメン」 実食 ＆ 開発担当者が語る新商品への想い」で紹介した海鮮居酒屋「牡蠣海鮮かいり 吉祥寺店」では、平日限定ランチメニューに新たに「うな重」を追加した。そこで今回、実際に「うな重」を試食するとともに、開発担当者に新商品へのこだわりや想いについて話をうかがった。サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚み12mmで4K映像出力・PD